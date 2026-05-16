Кремль: Путін поїде в Китай 19 травня, через кілька днів після візиту Трампа

Президент Росії Володимир Путін відвідає Китай 19-20 травня, повідомив Кремль 16 травня.

За повідомленням, Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін обговорять двосторонні відносини й обміняються думками щодо «ключових міжнародних і регіональних питань».

Про точну дату поїздки в Кремлі оголосили після того, як Дональд Трамп 15 травня завершив перший візит президента США до Китаю майже за десять років.

Трамп і Сі обговорювали, зокрема, війну США й Ізраїлю з Іраном, а також війну РФ проти України.

Завершуючи візит, президент США припустив у розмові з журналістами, що російський удар, під час якого був частково зруйнований 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

За його словами, Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України. «До минулої ночі все виглядало добре, але вони [українці] зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп, маючи на увазі російський удар.

У Кремлі напередодні висловили сподівання, що Путін під час візиту до Китаю зможе обговорити з Сі нещодавній візит президента США.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Китай публічно декларує нейтральну позицію і закликає сторони до переговорів. Незважаючи на це, із боку західних країн регулярно звучать заяви про те, що Пекін підтримує російський військово-промисловий комплекс. Зокрема, розвідка Естонії заявляла, що Китай допомагає Росії у виробництві військових безпілотників, постачаючи критично важливі західні компоненти. Згідно з її доповіддю, Росія отримує близько 80 відсотків таких компонентів із Китаю.

