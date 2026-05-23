США: група сенаторів закликала Пентагон негайно виділити затримане фінансування для України і Балтії

Група сенаторів, до якої увійшли представники демократів і республіканців, закликала Пентагон «без будь-яких подальших зволікань» виділити схвалену Конгресом допомогу Україні і країнам Балтії.

Відповідного листа сенатори написали міністрові оборони США Піту Геґсету.

Автори листа закликають виділити обіцяні 400 мільйонів доларів Україні, яка «наполегливо і сміливо відбивала чотирирічний російський натиск, але її військові потребують і заслуговують на американську підтримку»; а також 200 мільйонів доларів – країнам Балтії, які регулярно стають «цілями російської войовничості, погроз і саботажу».

«Ми закликаємо вас швидко зобов’язати виділити ці кошти, схвалені Конгресом, для України і країн Балтії, і просимо вас негайно надати план витрат, який був обіцяний Конгресу до 15 травня. Будь-які подальші затримки, особливо на тлі тривожних повідомлень, що Міністерство оборони планує виведення американських військ з регіону, ставлять під загрозу нашу здатність належним чином стримувати Росію», – йдеться в листі.

Авторами звернення є сенатор-республіканець Чак Ґрасслі й сенатор-демократ Дік Дурбін, документ також підписали республіканці Кевін Крамер і Том Тілліс та демократи Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто.

Дік Дурбін у соцмережі X окремо наголосив, що подальша затримка фінансування для України і країн Балтії «лише розв’яже руки Путіну і його воєнній машині».

У кінці квітня в Пентагоні заявили про виділення 400 мільйонів доларів коштів для України, які вже були схвалені Конгресом, після того, як сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, який очолює комісію Сенату США з питань витрат на оборону, розкритикував керівництво Міноборони Сполучених Штатів за затримку коштів.

«Фінансування було виділене станом на вчора», – сказав голова Пентагону Піт Геґсет під час слухання в Комітеті Палати представників із питань збройних сил 29 квітня. Подробиць він не навів.

Сенатор Мітч Макконнелл раніше порушив це питання у своїй статті у Washington Post цього тижня. «Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, припадає пилом у Пентагоні, – написав Макконнелл. – Коли представники Сенату звернулися за поясненнями до політичного комітету департаменту, очолюваного заступником міністра Елбріджем Колбі, їм відмовили у відповіді».

Підтримка України з боку США зменшилася в той час, як президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Європа фінансувала боротьбу України проти Росії.

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів. Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

У лютому цього року Конгрес США схвалив 200 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки для країн Балтії на тлі посилення активності Росії на східному фланзі НАТО. Рішення схвалили в межах закону про оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік, воно забезпечує продовження американської підтримки Естонії, Латвії та Литви в межах Балтійської ініціативи безпеки (BSI). Допомогу, схвалену президентом США Дональдом Трампом, зберегли, попри попередні спроби в Пентагоні скасувати цю статтю в оборонному бюджеті.