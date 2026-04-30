У Пентагоні заявили про виділення 400 млн доларів допомоги Україні після критики через затримку коштів

У Пентагоні підтвердили виділення 400 мільйонів доларів коштів для України, які вже були схвалені Конгресом, після того, як сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, який очолює комісію Сенату США з питань витрат на оборону, розкритикував керівництво Міноборони Сполучених Штатів за затримку коштів.

«Фінансування було виділене станом на вчора», – цитують голову Пентагону Піта Геґсета американські ЗМІ, який виступив під час слухання в Комітеті Палати представників із питань збройних сил 29 квітня. Подробиць він не навів.

Сенатор Мітч Макконнелл раніше порушив це питання у своїй статті у Washington Post цього тижня.

«Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, припадає пилом у Пентагоні, – написав Макконнелл. – Коли представники Сенату звернулися за поясненнями до політичного комітету департаменту, очолюваного заступником міністра Елбріджем Колбі, їм відмовили у відповіді».

Підтримка України з боку США зменшилася в той час, як президент Дональд Трамп наполягає на тому, щоб Європа фінансувала боротьбу України проти Росії.

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів.

Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.