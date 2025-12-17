Сенат США підтримав оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів. Документ обсягом три тисячі сторінок у верхній палаті Конгресу законодавці підтримали 77 голосами з обох партій проти 20. 10 грудня його схвалила Палата представників США.

Далі законопроєкт передається на підпис президентові Дональду Трампу, який раніше заявляв, що підпише документ, як тільки він надійде до Білого дому.

Законопроєкт, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року.

Як пишуть американські ЗМІ, законодавці використали цей масштабний законопроєкт, щоб вимагати від Пентагону передати невідредаговані відеозаписи ударів по суднах, що, ймовірно, займалися контрабандою наркотиків, поблизу Латинської Америки. Документ передбачає обмеження на чверть бюджету на поїздки міністра оборони У вересні 2025 року президент Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. Піта Геґсета доти, поки Конгрес не отримає відеозаписи.

Крім того, документ містить запобіжники щодо зменшення американської присутності в Європі, забороняючи падіння кількості військ на континенті нижче ніж до 76 000 протягом більше ніж 45 днів, якщо Пентагон спочатку не проконсультується з союзниками по НАТО і не засвідчить Конгресу, що таке скорочення не ставить під загрозу національну безпеку США.