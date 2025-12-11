Палата представників США схвалила оборонний бюджет із 800 млн доларів для України на 2 роки

Палата представників США 10 грудня схвалила масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року обсягом 901 мільярд доларів. Документ у нижній палаті Конгресу законодавці підтримали 312 голосами проти 112.

Як очікують, Сенат розгляне документ наступного тижня.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року.

Трамп заявив, що підпише документ, як тільки він надійде до Білого дому.

Законопроєкт включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Як пишуть західні агенції, зокрема Reuters, законопроєкт включає й інші заходи, що посилюють зобов’язання США щодо оборони Європи, і це відображає продовження сильної підтримки Києва у війні з РФ з боку більшості законодавців.

Як повідомляє AFP, на тлі оприлюднення Білим домом оновленої стратегії нацбезпеки, в якій адміністрація Трампа різко критикувала Євроку, оборонний законопроєкт свідчить про те, що законодавці рухаються в протилежному напрямку – посилюють ресурси США для країн Балтії і зміцнюють північно-східний фланг НАТО.

Зокрема, документ містить запобіжники щодо зменшення американської присутності в Європі, забороняючи падіння кількості військ на континенті нижче ніж до 76 000 протягом більше ніж 45 днів і блокуючи виведення основного обладнання.