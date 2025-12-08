The Hill: лідери Конгресу США погодили оборонний бюджет із 800 млрд доларів для України на 2 роки

Лідери обох палат Конгресу Сполучених Штатів погодили законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) – текст оприлюднило американське видання The Hill.

Текст включає розділ «Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні», який передбачає додаткові 400 мільярдів доларів фінансування на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Згідно з документом, оборонний бюджет США на 2026 рік становитиме 901 мільярд доларів. Президент Трамп раніше вимагав 892,6 мільярдів.

Законопроєкт також передбачає оцінку «військової стратегії, цілей та розстановки сил Росії, які впливають на країни Індо-Тихоокеанського регіону», зокрема, на Китай.

Окремо пропонується підготувати опис «масштабів двостороннього чи багатостороннього співробітництва» між Китаєм, Росією, Іраном та КНДР у «дипломатичній, інформаційній, військовій та економічній сферах».

Видання зазначає, що Палата представників може проголосувати за NDAA найближчими днями.

За даними міжнародних медіа, попередній проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами в листопаді, передбачав, зокрема, скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ.



