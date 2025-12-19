Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 рік, який містить допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на наступний рік.

Як повідомила пресслужба Білого дому, президент підписав документ закон про національне оборонне забезпечення на 2026 фінансовий рік, який дозволяє асигнування на наступний фінансовий рік.

Сенат США 17 грудня схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику 2026 року в 901 мільярд доларів.

Документ, зокрема, включає розділ, який передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування для України на 2026 рік і стільки ж на 2027-й.

Витрати на оборону США в розмірі 901 мільярда доларів на вісім мільярдів доларів перевищують запит президента Дональда Трампа, поданий раніше цього року.

Як пишуть американські ЗМІ, законодавці використали цей масштабний законопроєкт, щоб вимагати від Пентагону передати невідредаговані відеозаписи ударів по суднах, що, ймовірно, займалися контрабандою наркотиків, поблизу Латинської Америки. Документ передбачає обмеження на чверть бюджету на поїздки міністра оборони Піта Геґсета доти, поки Конгрес не отримає відеозаписи.

Крім того, документ містить запобіжники щодо зменшення американської присутності в Європі, забороняючи падіння кількості військ на континенті нижче ніж до 76 000 протягом більше ніж 45 днів, якщо Пентагон спочатку не проконсультується з союзниками по НАТО і не засвідчить Конгресу, що таке скорочення не ставить під загрозу національну безпеку США.