У НАТО запевнили у надійності постачань американської зброї Україні

У НАТО запевнили, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва. Про це заявив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич під час пресконференції в штаб-квартирі Альянсу 19 стравня.

«Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається – включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують», – сказав Грінкевич.

Він наголосив, що підтримка України через механізм PURL «залишається критично важливою», оскільки українська армія продовжує демонструвати «надзвичайну стійкість та інноваційність» у війні проти Росії.

Дипломати з кількох країн НАТО, з якими спілкувалось Радіо Свобода, також підтверджували, що Україна продовжує отримувати озброєння через механізм PURL, зокрема мова насамперед про американські засоби ППО, далекобійні боєприпаси та запчастини до F-16.

Більше занепокоєння у деяких союзників викликає фінансування пакетів допомоги, а не наявність засобів, повідомив один із високопоставлених дипломатів НАТО.

«Ми маємо закликати всіх союзників активізуватися та надати необхідне фінансування. Американського сигналу «Стоп» щодо PURL немає», – сказав він.

Тижнем раніше газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів високоточних боєприпасів, можливі затримки у виробництві та ризик перенаправлення частини озброєнь на Близький Схід на тлі ескалації навколо Ірану. Особливе занепокоєння викликала доля ракет PAC-3 для систем Patriot, які Україна активно використовує для захисту від російських балістичних атак. За даними видання, деякі союзники почали вагатися щодо нових внесків у PURL через невизначеність із подальшими поставками.



