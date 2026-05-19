Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У НАТО запевнили у надійності постачань американської зброї Україні

Тижнем раніше газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів на тлі ескалації навколо Ірану
Тижнем раніше газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів на тлі ескалації навколо Ірану

У НАТО запевнили, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва. Про це заявив командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич під час пресконференції в штаб-квартирі Альянсу 19 стравня.

«Щодо PURL, я хочу запевнити вас, що все, за що союзники вже заплатили, постачається – включно з ракетами-перехоплювачами для систем ППО, яких українці так терміново потребують», – сказав Грінкевич.

Він наголосив, що підтримка України через механізм PURL «залишається критично важливою», оскільки українська армія продовжує демонструвати «надзвичайну стійкість та інноваційність» у війні проти Росії.

Дипломати з кількох країн НАТО, з якими спілкувалось Радіо Свобода, також підтверджували, що Україна продовжує отримувати озброєння через механізм PURL, зокрема мова насамперед про американські засоби ППО, далекобійні боєприпаси та запчастини до F-16.

Більше занепокоєння у деяких союзників викликає фінансування пакетів допомоги, а не наявність засобів, повідомив один із високопоставлених дипломатів НАТО.

«Ми маємо закликати всіх союзників активізуватися та надати необхідне фінансування. Американського сигналу «Стоп» щодо PURL немає», – сказав він.

Тижнем раніше газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів високоточних боєприпасів, можливі затримки у виробництві та ризик перенаправлення частини озброєнь на Близький Схід на тлі ескалації навколо Ірану. Особливе занепокоєння викликала доля ракет PAC-3 для систем Patriot, які Україна активно використовує для захисту від російських балістичних атак. За даними видання, деякі союзники почали вагатися щодо нових внесків у PURL через невизначеність із подальшими поставками.


Форум

XS
SM
MD
LG