Конгрес США схвалив безпекове фінансування для країн Балтії

Конгрес США схвалив 200 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки для країн Балтії на тлі посилення активності Росії на східному фланзі НАТО. Рішення схвалене цього тижня в межах закону про оборонні асигнування на 2026 фінансовий рік, воно забезпечує продовження американської підтримки Естонії, Латвії та Литви в межах Балтійської ініціативи безпеки (BSI).

Допомога, схвалена президентом США Дональдом Трампом, буде збережена, попри попередні спроби в Пентагоні скасувати цю статтю в оборонному бюджеті, загальний розмір якого становить 838,7 мільярда доларів.

Додаткові 10 мільйонів доларів виділені Естонії через програму фінансування іноземних військових у межах бюджету закордонних місій. Це фінансування Таллінн раніше використовував для придбання боєприпасів HIMARS, ракет Javelin та артилерійських снарядів великого калібру.

«Конгрес відданий міцному альянсу НАТО, і ми знаємо, що потрібний додатковий акцент щодо країн Балтії… Більшість у Конгресі віддані НАТО і знають, що нам потрібні друзі, щоб протистояти Китаю, Росії та Ірану. Ми не можемо зробити це самотужки. Одна сама лише Америка – це слабша Америка», – заявив Радіо Свобода конгресмен-республіканець Дон Бейкон, який є бригадним генералом у відставці та співголовою «Балтійської фракції» в Палаті представників.

Три балтійські країни, які є членами НАТО та відданими прихильниками України, впродовж останніх місяців зазнали неодноразових порушень свого повітряного простору російськими літаками або безпілотниками.

Закон про оборонні асигнування був схвалений Палатою представників із мінімальною перевагою (217 голосів проти 214) та згодом схвалений Сенатом, після чого його підписав президент США Дональд Трамп.