WP: через скорочення запасів озброєння США у Європі стурбовані щодо програми постачання зброї Україні

Через скорочення запасів критично важливого озброєння США в результаті війни з Іраном європейські країни стурбовані подальшою життєздатністю програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), пише The Washington Post із посиланням на 10 дипломатів, чиновників і помічників конгресменів.

Ініціатива PURL була запущена за адміністрації президента США Дональда Трампа. За цією програмою Сполучені Штати не постачають зброю Україні безпосередньо, а продають її союзникам, які передають її Києву.

Ключовою проблемою, за словами співрозмовників видання, є тривалі затримки в постачанні американської зброї, викликані війною в Ірані, під час якої США витратили частину своїх запасів високоточної зброї. В результаті в останні місяці деякі країни Європи стали скептичніше ставитися до цієї програми, а деякі навіть не наважуються виділяти нові кошти.

«Європейці вагаються, тому що зростає недовіра і невпевненість у тому, що станеться з грошима. Були внески (у PURL), але не надто великі», – цитує The Washington Post одного з чиновників.

За словами джерел видання, після скорочення запасів Пентагону союзники США від Європи до Східної Азії тепер очікують, що їм доведеться чекати кілька років, щоб отримати озброєння, за яке були перераховані гроші.

У березні Трамп, писала газета Financial Times, попередив про можливий вихід із PURL у відповідь на відмову європейських союзників по НАТО брати участь у розблокуванні Ормузької протоки. Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте узгодив термінову спільну заяву країн альянсу про готовність «зробити свій внесок у відповідні зусилля щодо гарантування безпечного проходу через Ормузьку протоку».

Держсекретар США Марко Рубіо до цього говорив, що постачання зброї Україні лінією PURL не постраждали, але допускав можливість їхнього перенаправлення на Близький Схід. Київ, у свою чергу, заявив, що отримав гарантії збереження цього каналу.



