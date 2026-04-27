SIPRI: світові військові витрати у 2025 році далі зростали. Україна збільшила витрати на війну на 20%

Світові військові витрати у 2025 році зросли на 2,9% і становили понад 2,8 трильйона доларів, ідеться в доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Витрати на оборону зростають 11-й рік поспіль. Порівняно з 2024 роком зростання світових військових витрат скоротилося (позаторік цей показник склав 9,7%), переважно це пов’язано зі скороченням витрат США.

Частка військових витрат у глобальному ВВП сягнула 2,5%, це найвищий показник із 2009 року. Згідно з доповіддю, 80% світових військових витрат (2,3 трильйона доларів) припадають на 15 країн. 58% загальносвітового показника (1,6 трильйона) припадає на п'ять країн – США, Китай, Росію, Німеччину та Індію.

Перше місце знову посіли США (954 мільярди доларів), однак порівняно з 2024 роком цей показник знизився на 7,5%. За даними SIPRI, зниження відбулося, зокрема, через те, що протягом 2025 року не було затверджено нової фінансової військової допомоги Україні. При цьому аналітики інституту вважають, що падіння військових витрат США буде короткочасним.

Україна за підсумками 2025 року посіла сьоме місце за військовими витратами – цей показник порівняно з 2024 роком зріс на 20%, до 84,1 мільярда доларів (40% ВВП країни).

Військові витрати Росії у 2025 році зросли на 5,9% до 190 мільярдів доларів (за цим показником РФ залишилася на третьому місці – після США та Китаю). З початку повномасштабної війни проти України це найповільніший темп зростання. У 2024 році, згідно з даними SIPRI, військові витрати Росії становили 149 мільярдів доларів (зростання на 38% порівняно з 2023 роком) SIPRI зазначає, що військове навантаження на російську економіку, як і раніше, залишається високим — 7,5% ВВП і 20% від усіх державних витрат.

SIPRI зазначає, що основним чинником світового збільшення військових витрат у 2025 році стало зростання цього показника в Європі. 29 європейських членів НАТО торік витратили загалом 559 мільярдів доларів на оборону, а в 22 з них військові витрати становили не менш як 2% ВВП.

Лідером із військових витрат стала Німеччина (у загальносвітовому рейтингу вона посіла четверте місце). Витрати Берліна на оборону 2025 року зросли на 24%, до 114 мільярдів доларів. Вперше з 1990 року цей показник у Німеччині перевищив позначку 2% ВВП і становив 2,3%. Військові витрати Іспанії збільшилися до 40,2 мільярда доларів (зростання на 50% порівняно з 2024 роком),

«У 2025 році військові витрати європейських членів НАТО зростали швидше, ніж будь-коли з 1953 року, що відображає прагнення Європи до самозабезпечення поряд зі зростанням тиску з боку Сполучених Штатів з розподілу навантаження всередині альянсу», – заявив один з авторів доповіді, дослідник Програми військових витрат та виробництва озброєнь SIPRI Джейд Гіберто Рікар.

На початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що програма PURL, у рамках якої для України купують зброю у США, працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані буде впливати на кількість ППО для України.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів.