Сметанін відреагував на місце України в рейтингу SIPRI

Герман Сметанін прокоментував місце акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» (Укроборонпром), яке він очолює, у глобальному рейтингу виробників зброї, який оприлюднив Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).



«Україна вперше (українська компанія раніше була представлена в цьому рейтингу - ред.) посіла власне місце в глобальному рейтингу як повноцінний виробник зброї... Ключові цифри («Укроборонпром» – ред.): місце в загальному рейтингу – 52 зі 100; місце за темпами росту – 6; доходи у 2024 році – $3,0 млрд; зростання в порівнянні з 2023-ім роком – +41%», – написав він у телеграмі.

Сметанін зауважив, що «Укроборонпром» або підприємства, що входять до Групи, мають активні партнерства майже з кожним з лідерів рейтингу – топ-5 компаній.

Він звертає увагу, що зростання 41% для української компанії – це рівень європейських країн, при тому, що жодна з них не працює у настільки складних умовах.

Щодо темпів зростання – «Укроборонпром» опинився на шостому місці в загальному рейтингу, а також став четвертою компанією в Європі за темпами росту, додав Сметанін.

Україна і раніше була представлена в рейтингах SIPRI, зокрема, у 2023 році «Українська оборонна промисловість» займала 57 місце. Вперше «Укроборонпром» з’явився в цьому рейтингу у 2011 році, посівши 63 місце.

1 грудня Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) оприлюднив рейтинг 100 найкращих компаній світу з виробництва зброї та надання військових послуг за 2024 рік. База даних оборонної промисловості SIPRI була створена в 1989 році. На той час вона не включала дані компаній з Китаю, Радянського Союзу та країн Східної Європи. Набір даних оновлювався протягом багатьох років. Поточна версія містить дані для російських компаній з 2002 року та для деяких китайських компаній з 2015 року.



