США схвалили можливий продаж Україні обладнання для ракетних систем Hawk

Державний департамент США повідомив, що схвалив потенційний продаж Україні обладнання для підтримки ракетної системи Hawk на 108,1 мільйона доларів.

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики і національної безпеки Сполучених Штатів шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної й економічної стабільності в Європі», – йдеться в повідомленні.

У Держдепартаменті додали, що продаж обладнання покращить можливості України протистояти поточним і майбутнім загрозам.

За повідомленням, продаж обладнання відбудеться за програмою Foreign Military Sales (FMS), основним підрядником виступатиме компанія Sierra Nevada Corporation, розташована в Енглвуді, штат Колорадо.

Днями командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич запевнив, що США не затримують постачання зброї Україні в межах механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), який передбачає закупівлю союзниками американських озброєнь для Києва.

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що європейські країни непокояться через виснаження американських запасів високоточних боєприпасів, можливі затримки у виробництві й ризик перенаправлення частини озброєнь на Близький Схід на тлі ескалації навколо Ірану. Особливе занепокоєння викликала доля ракет PAC-3 для систем Patriot, які Україна активно використовує для захисту від російських балістичних атак. За даними видання, деякі союзники почали вагатися щодо нових внесків у PURL через невизначеність із подальшими поставками.