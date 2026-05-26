Військові США завдали ударів на півдні Ірану «з метою самооборони»

Американські військові в ніч проти 26 травня завдали ударів по цілях на півдні Ірану. Повідомлення про це підтвердив представник Центрального командування збройних сил США (CENTCOM) Тім Гокінс.

За його словами, удари завдавалися «з метою самооборони», «щоб захистити наших військовослужбовців від загроз із боку іранських сил».

Представник командування заявив, що цілями стали ракетні пускові установки і катери, які намагалися встановити міни. Центральне командування, як заявив він, продовжує захищати війська США, «виявляючи стриманість в умовах перемир’я, що триває».

Удари, схоже, були зосереджені на районах поблизу Ормузької протоки. Це один із найважливіших стратегічних водних шляхів, заблокований Іраном після початку ударів США й Ізраїлю по країні 28 лютого. Від початку квітня у регіоні діє перемир’я.

Раніше іранські агентства новин повідомили про вибухи в районі південного іранського портового міста Бандар-Аббас. Пізніше напівофіційне агентство Mehr заявило, що ситуація «повністю взята під контроль».

Офіційний Тегеран наразі не коментував удари.

Удари США відбулися на тлі обговорення проєкту мирних домовленостей. Держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам, що угода може бути досягнута найближчим часом. «Я думаю, йде активний обмін думками щодо конкретних формулювань у первісному документі, тож це займе кілька днів», – сказав він.

Президент США Дональд Трамп напередодні писав у соцмережі Truth Soсial, що переговори з Іраном «йдуть добре». За його словами, «це буде або відмінна угода для всіх», або не буде «ніякої угоди взагалі» і сторони повернуться до ударів, але «в ще більшій і сильнішій формі, ніж будь-коли». У ще одному дописі американський президент заявив, що збагачений уран має бути негайно переданий США для знищення, або, що краще, спільно і в координації з Іраном, знищений на іранській території, свідком чого має стати Комісія з атомної енергії США.

Іран при цьому відкинув повідомлення про те, що нібито погодився припинити збагачення урану. МЗС Ірану заявило, що хоча з деяких питань і було досягнуто прогресу, «це не означає, що ми близькі» до остаточної угоди. Рубіо заявив журналістам, що Трамп не поспішає – він не збирається укладати «погану угоду».