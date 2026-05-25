Трамп заявив, що переговори з Іраном «просуваються добре» та закликав арабські держави приєднатися до «Авраамових угод»

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном «просуваються добре», і закликав низку країн Близького Сходу та країн з мусульманською більшістю приєднатися до «Авраамських угод» (серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами – ред.) як частини будь-якого майбутнього врегулювання з Тегераном..

У дописі в Truth Social від 25 травня Трамп зазначив, що будь-яка угода з Іраном буде або «чудовою угодою для всіх, або взагалі ніякою угодою», попередивши, що провал може означати повернення «до поля бою і до стрілянини, але більшої та сильнішої, ніж будь-коли раніше».

«Угоди Авраама» – вперше укладені за попередньої адміністрації Трампа у 2020 році – встановили дипломатичні відносини між Ізраїлем та кількома арабськими державами, зокрема Об’єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном.

Трамп зазначив, що обговорив це питання з лідерами Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Пакистану, Туреччини, Єгипту, Йорданії та Бахрейну, і стверджував, що більшість з них має «одночасно» приєднатися до угод.

Він сказав, що участь у угоді має вважатися обов’язковою для країн, які прагнуть долучитися до будь-якого ширшого врегулювання з Іраном.

Трамп також заявив, що для регіональних лідерів буде «честю», якщо Іран зрештою приєднається до угод, назвавши потенційну угоду «безпрецедентною світовою коаліцією».

Раніше американські посадовці описали переговори з Тегераном як завершені приблизно на «90-95 відсотків», назвавши нову угоду принципово відмінною від ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Обами, від якої президент Дональд Трамп відмовився під час свого першого терміну.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що обидві сторони «дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань», але угода не є неминучою.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.



