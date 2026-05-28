У США підтвердили нові удари по Ірану та заявили про перехоплення дронів біля Ормузької протоки

Американські війська завдали нових ударів по іранському військовому об’єкту та перехопили кілька безпілотників поблизу Ормузької протоки – про це американські чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили журналістам 27 травня.

Ці події відбулися на тлі прогресу в дипломатичних зусиллях щодо досягнення угоди про припинення конфлікту.

За даними посадовців Сполучених Штатів, об’єкт, по якому було завдано удару, оцінювався як потенційна загроза для американських військ та комерційного судноплавства в районі стратегічної Ормузької протоки.





Один чиновник заявив, що американські війська також збили чотири іранських ударних безпілотники та атакували наземний пункт управління в південному портовому місті Бандар-Аббас, який готувався до запуску п’ятого дрона.

Бандар-Аббас розташований на південному узбережжі Ірану вздовж Перської затоки поблизу Ормузької протоки – одного з найважливіших судноплавних шляхів у світі, яким до початку війни наприкінці лютого проходила приблизно п’ята частина світового транзиту нафти.

«Іранські безпілотники становили загрозу навколо Ормузької протоки», – сказав чиновник, додавши, що водний шлях неодноразово стикався з перебоями через діяльність Ірану.

За його словами, дії американських військ були «виваженими, суто оборонними та мали на меті підтримувати припинення вогню».

Читайте також: Колишній дипломат США: відновлення інтернету в Ірані свідчить про перехід до переговорів

Центральне командування США (CENTCOM) згодом підтвердило удари у заяві, згідно з якою іранські ударні безпілотники «становили загрозу» біля Ормузької протоки. CENTCOM повторив оцінку своїх дій як оборонних і спрямованих на підтримку припинення вогню.

Раніше цього тижня США заявили, що завдали «ударів самооборони», по суднах, які нібито брали участь у встановленні морських мін. Іран засудив ці операції, назвавши їх порушенням того, що він назвав крихкою угодою про припинення вогню.

Останні обміни ударами підкреслюють постійну нестабільність у регіоні Перської затоки, а також заяви президента США Дональда Трампа, які натякали на прогрес у дипломатичних зусиллях щодо досягнення угоди. Сполучені Штати та Іран обмінювалися пропозиціями через пакистанських посередників.