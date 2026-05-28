У США підтвердили нові удари по Ірану та заявили про перехоплення дронів біля Ормузької протоки

Американські військові кораблі, травень 2026 року

Американські війська завдали нових ударів по іранському військовому об’єкту та перехопили кілька безпілотників поблизу Ормузької протоки – про це американські чиновники, які побажали залишитися анонімними, повідомили журналістам 27 травня.

Ці події відбулися на тлі прогресу в дипломатичних зусиллях щодо досягнення угоди про припинення конфлікту.

За даними посадовців Сполучених Штатів, об’єкт, по якому було завдано удару, оцінювався як потенційна загроза для американських військ та комерційного судноплавства в районі стратегічної Ормузької протоки.


Один чиновник заявив, що американські війська також збили чотири іранських ударних безпілотники та атакували наземний пункт управління в південному портовому місті Бандар-Аббас, який готувався до запуску п’ятого дрона.

Бандар-Аббас розташований на південному узбережжі Ірану вздовж Перської затоки поблизу Ормузької протоки – одного з найважливіших судноплавних шляхів у світі, яким до початку війни наприкінці лютого проходила приблизно п’ята частина світового транзиту нафти.

«Іранські безпілотники становили загрозу навколо Ормузької протоки», – сказав чиновник, додавши, що водний шлях неодноразово стикався з перебоями через діяльність Ірану.

За його словами, дії американських військ були «виваженими, суто оборонними та мали на меті підтримувати припинення вогню».

Центральне командування США (CENTCOM) згодом підтвердило удари у заяві, згідно з якою іранські ударні безпілотники «становили загрозу» біля Ормузької протоки. CENTCOM повторив оцінку своїх дій як оборонних і спрямованих на підтримку припинення вогню.

Раніше цього тижня США заявили, що завдали «ударів самооборони», по суднах, які нібито брали участь у встановленні морських мін. Іран засудив ці операції, назвавши їх порушенням того, що він назвав крихкою угодою про припинення вогню.

Останні обміни ударами підкреслюють постійну нестабільність у регіоні Перської затоки, а також заяви президента США Дональда Трампа, які натякали на прогрес у дипломатичних зусиллях щодо досягнення угоди. Сполучені Штати та Іран обмінювалися пропозиціями через пакистанських посередників.

    Алекс Рауфоглу

    Cтарший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода у Вашингтоні, округ Колумбія.

