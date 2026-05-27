В Ірані частково відновилася робота інтернету, після 88-денного відключення

В Ірані 26 травня частково відновили доступ до інтернету після 88 днів повного блокування, свідчать дані моніторингового сервісу NetBlocks.

За даними NetBlocks, відключення інтернету в Ірані тривало понад 2093 години і було «найтривалішим загальнонаціональним відключенням інтернету в сучасній історії».

Організація також заявила, що залишається незрозумілим, чи збережеться це відновлення.

Раніше представники уряду президента Ірану Масуда Пезешкіана оголосили про початок процесу повного відновлення доступу до інтернету протягом наступних 24 годин. Однак пізніше Адміністративний суд оголосив про зупинення дії рішення урядового комітету, який ухвалив відновити доступ до інтернету.

«У рамках обіцянок уряду зроблено перший крок до вільного і регульованого доступу до віртуального простору», – написав у X перший віцепрезидент Ірану Мохаммед Реза Ареф невдовзі після публікації NetBlocks.

Іранські ЗМІ повідомили, що користувачі знову мають доступ до «міжнародного інтернету» на своїх мобільних телефонах, включаючи такі сервіси, як ChatGPT.

Іран підтримує дворівневу систему інтернету: внутрішню мережу, обмежену схваленими урядом веб-сайтами і сервісами, й міжнародний (глобальний) інтернет, який часто сильно фільтрується або повністю вимикається.

Блокування інтернету в Ірані розпочалося 28 лютого після початку війни з Ізраїлем і США. Це відключення інтернету стало найтривалішим у сучасній історії Ірану. Влада Ірану виправдовувала відключення інтернету боротьбою з іноземними кібератаками.