Іран звинувачує США у «грубому порушенні» угоди про припинення вогню

Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Сполучені Штати у «грубому порушенні» угоди про припинення вогню, укладеної 8 квітня, протягом останніх 48 годин.



Міністерство згадало про «агресивні дії» в провінції Хормозган, хоча не зробило жодної прямої згадки про удари США на півдні Ірану.



Воно також згадувало так звані «незаконні дії», що відбувалися з моменту оголошення перемир’я, зокрема «морське піратство проти іранських торгових суден».



МЗС Ірану «рішуче засудило» дії США, звинуватило Вашингтон у «злісному намірі та недобросовісності» та заявило, що Сполучені Штати несуть відповідальність за «всі наслідки» своїх дій.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) окремо попередив, що «рішуче відреагує на будь-яке порушення перемир’я».

Раніше Центральне командування США заявило, що 25 травня завдало ударів на півдні Ірану по «пускових установках ракет та іранських човнах, які намагалися встановити міни», назвавши цю операцію «самообороною» та зазначивши, що перемир’я залишається чинним.



