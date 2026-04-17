Влада Ірану обіцяє увімкнути інтернет лише після закінчення війни

Майже через 50 днів після відключення інтернету в Ірані члени парламенту обговорили терміни можливого скасування обмежень.

Інтернет є одним із «мостів, через які ворог може проникнути та створити згуртованість між ворожими силами… Ворог іноді може створювати проблеми для країни, використовуючи інструменти та зброю інтернету», – сказав член іранського парламентського комітету з соціальних питань Фазлола Ранджбар в інтерв'ю напівофіційному інформаційному агентству ILNA.

За його словами, за таких умов «не рекомендується, щоб інтернет був доступним». Члени парламенту все ще мають доступ до інтернету.

Депутат також згадав про мільярди доларів компенсації підприємствам, які постраждали внаслідок відключення інтернету. «Це рішення, яке має бути схвалене після війни... зараз неможливо оголосити, що компенсація буде виплачена негайно», – додав він.

Інший депутат і член парламентського комітету з національної безпеки\ Ахмад Бахшіш Ардестані також висловив скептицизм щодо можливості скасування обмежень. За його словами, Захід активно працює над поверненням інтернету до Ірану. Ардестані заявив, що обмеження будуть скасовані «невдовзі після підписання угоди». Ймовірно, він мав на увазі можливий майбутній мирний договір за результатами поточних переговорів.

Після початку ізраїльсько-американської операції проти Ірану 28 лютого іранська влада закрила доступ до інтернету для більшості громадян. Перше відключення інтернету сталося в січні цього року, коли країною прокотилися загальнонаціональні протести. Ті обмеження інтернету тривали приблизно 20 днів.