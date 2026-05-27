США заперечують повідомлення іранського телебачення щодо проєкту рамкової угоди

Білий дім заявив, що повідомлення іранського державного телебачення про проєкт рамкової угоди є «неправдивими» та «абсолютною вигадкою».

«Ніхто не повинен вірити тому, що поширюють іранські державні ЗМІ. Факти мають значення», – йдеться у заяві, опублікованій у соцмережі X акаунту Білого дому – Rapid Response 47.

Раніше іранське державне телебачення повідомило, що проєкт угоди зі США включає зобов’язання зняти морську блокаду Ірану з боку США, відновити торговельне судноплавство через Ормузьку протоку та зменшити американську військову присутність у регіоні Перської затоки.

Згідно з повідомленням, в якому цитувався проєкт меморандуму про взаєморозуміння, що «ще не був остаточно узгоджений», Вашингтон нібито зобов’язався «припинити переслідування суден, що прямують до Ісламської Республіки Іран або з неї».

Натомість Іран дозволив би відновлення комерційного судноплавства через Ормузьку протоку протягом одного місяця, продовжуючи при цьому контролювати судноплавні шляхи, перевіряти судна та стягувати плату за послуги, запроваджену під час війни, що спалахнула 28 лютого.

У проєкті також зазначалося, що Вашингтон взяв на себе «зобов’язання перед Ісламською Республікою Іран» щодо виведення американських військ з регіону, хоча залишалося незрозумілим, чи стосується це лише сил, розгорнутих під час конфлікту, чи також і давно існуючих американських баз у Перській затоці.

У повідомленні йшлося про те, що обидві сторони розпочнуть 60-денний період переговорів після узгодження основних положень.



