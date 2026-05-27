Трамп: Іран «налаштований» на укладення угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «налаштований» уклаcти угоду, але що на даний момент Вашингтон «не задоволений» тією угодою, над якою зараз ведеться робота.



«Вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що їм це не вдалося. Ми не задоволені нею», – сказав Трамп на відкритті засідання уряду у Вашингтоні 27 травня.



«Але ми будемо задоволені. Ми будемо. Або це, або нам доведеться просто завершити справу», – додав він, ймовірно, маючи на увазі відновлення військових дій.



Трамп також зазначив, що рішення Ірану частково відновити доступ до інтернету для своїх громадян після безпрецедентного 88-денного відключення є ознакою того, що країна прагне укласти мирну угоду.



«Мені здається, що вони просто хочуть укласти угоду. Не думаю, що у них є вибір. Вони просто повертаються до інтернету, бо зазнають нищівної поразки. Їхня економіка перебуває у вільному падінні», – сказав він.

Раніше іранське державне телебачення повідомило, що проєкт угоди зі США включає зобов’язання зняти морську блокаду Ірану з боку США, відновити торговельне судноплавство через Ормузьку протоку та зменшити американську військову присутність у регіоні Перської затоки. Білий дім заявив, що це повідомлення є «неправдивим».



