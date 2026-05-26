ЗМІ: Іран вимагає негайного доступу до 12 мільярдів доларів заморожених активів

Інформаційне агентство Tasnim пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції Ірану, повідомило, що запропонований меморандум про взаєморозуміння між Іраном та Сполученими Штатами включатиме розблокування приблизно 24 мільярдів доларів заморожених іранських активів.



Згідно з повідомленням агентства, яке посилалося на «інформоване джерело, близьке до переговорної групи», Іран наполягає на тому, що половина цієї суми в 24 мільярди доларів має бути надана на початку переговорів, а решта – переведена протягом 60 днів.



У повідомленні також стверджується, що нещодавня поїздка до Катару міністра закордонних справ Аббаса Аракчі та спікера парламенту Мохаммеда Бакера Калібафа мала на меті досягти порозуміння щодо виконання цієї вимоги – і того, як саме отримати доступ до перших 12 мільярдів доларів.



Кілька днів тому Ахмад Бахшіш Ардестані, член Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану, заявив, що Іран планував отримати 12 мільярдів доларів своїх заморожених активів через Росію, але Сполучені Штати заблокували переказ.

Раніше американські посадовці описали переговори з Тегераном як завершені приблизно на «90-95 відсотків», назвавши нову угоду принципово відмінною від ядерної угоди 2015 року, укладеної за президентства Обами, від якої президент Дональд Трамп відмовився під час свого першого терміну.

Водночас у МЗС Ірану заявили, що обидві сторони «дійшли висновку щодо значної частини обговорюваних питань», але угода не є неминучою.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого Тегеран практично закрив Ормузьку протоку – ключовий морський вузький пункт – що спричинило різке зростання цін на нафту в усьому світі.



