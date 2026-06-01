Трамп знову наполягає, що угода про припинення вогню заблокує ядерні амбіції Ірану

Президент США Дональд Трамп знову наполягає на тому, що Тегеран не матиме ядерної зброї, згідно з запропонованою ним угодою про припинення вогню, натякаючи, що основна увага в меморандумі, який зараз обговорюється, зосереджена на ядерній програмі Ірану.

У дописі в соцмережах 31 травня Трамп заявив, що його угода «чітко заявляє, що Іран не матиме ядерної зброї».

«У ній дуже детально обговорюються різні інші аспекти ядерної програми. Власне, саме про це йдеться в більшій частині угоди», – написав він.

В інтерв’ю Fox News, яке 28 травня провела його невістка Лара Трамп, і яке транслювалося 30 травня, Трамп сказав, що Іран погодився не матиме атомної зброї.

«Єдина гарантія, яка мені потрібна, це те, що ядерної зброї не буде. Вони погодилися на це, і це було дуже цікаво», – сказав він.

Тегеран регулярно заявляв, що не було досягнуто жодної угоди щодо його ядерної програми чи високозбагаченого урану, який можна використовувати для створення ядерної бомби.

Тегеран, який збагатив деякі зі своїх запасів урану до рівня, близького до збройового, наполягає на тому, що його атомна програма – цивільна, а не військова.

У відеотрансляції на державному телебаченні 31 травня головний переговірник Ірану Мохаммад Калібаф заявив, що іранські предстанвики «не довіряють ні словам ворога, ані його обіцянкам».

«Ми не схвалимо жодної угоди, доки не будемо впевнені, що права іранського народу дотримані», – сказав Калібаф, який є спікером парламенту Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі 31 травня підтвердив, що переговори тривають, але застеріг від «спекуляцій», заявивши, що Тегеран не може оцінювати переговорний процес, доки не буде чіткого результату.

Протягом останніх тижнів переговірники США й Ірану обмінялися кількома пропозиціями щодо мирної угоди. Газета The New York Times і видання Axios повідомили 30 травня, що Трамп надіслав Тегерану нову рамкову угоду, яка містила «жорсткіші» умови.