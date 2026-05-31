CNN: Іран знову відкрив більшість підземних ракетних об’єктів, що постраждали від ударів США та Ізраїлю

Ірану вдалося розблокувати більшість своїх підземних ракетних об’єктів, які були атаковані американськими та ізраїльськими військами з початку війни 28 лютого, повідомив 31 травня телеканал CNN.



Сполучені Штати та Ізраїль намагалися обмежити доступ Ірану до його численних підземних баз, що розвивалися протягом останніх десятиліть, руйнуючи сусідні дороги, блокуючи входи в тунелі та атакуючи обладнання для земляних робіт.



Іран працював над розкопками на цих об'єктах, але американо-ізраїльські удари по об'єктах завадили Тегерану запустити свої ракети на повну потужність.



Однак, посилаючись на супутникові знімки, CNN повідомило, що перемир’я, яке набуло чинності на початку квітня, дозволило Ірану прискорити роботи з розширення своїх підземних баз, стверджуючи, що 50 із 69 входів до тунелів, що ведуть до 18 об’єктів, було знову відкрито.



Розвиток Іраном своєї ракетної програми є однією з головних проблем у цьому конфлікті, і як Вашингтон, так і Тель-Авів прагнуть обмежити можливості Тегерана.



Хоча 30 травня президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати наближаються до укладення «дуже вигідної угоди» щодо припинення тримісячної війни з Іраном, поки що не зрозуміло, чи увінчаються успіхом переговори між двома країнами.

31 травня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив, що переговори тривають, але застеріг від «спекуляцій», зазначивши, що Тегеран не може оцінювати переговорний процес доти, доки не буде досягнуто чітких результатів.



Раніше Трамп погрожував, що США можуть відновити бомбардування Ірану, якщо в переговорах не буде прогресу. CNN повідомило, що в разі відновлення бойових дій Іран також буде готовий відновити ракетні удари.



