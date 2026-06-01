У ЗСУ заявили про удар по російському сухогрузу в порту окупованого Бердянська

Українські військові вразили російський сухогруз «Леонід Пестриков» у порту тимчасово окупованого Бердянська. Про це у телеграмі повідомив 422-й окремий полк безпілотних систем.

«Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк «Зозуля», камулятивно – фугасний заряд БЧ 50 кг», – йдеться у повідомленні.

У полку зазначають, що судно було суттєво пошкоджено.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті зазначали, що українська кампанія ударів середньої дальності по російських наземних лініях сполучення порушує роботу російської логістики на всьому театрі військових дій – від окупованої Луганської області до Криму.

Місто Бердянськ та Бердянський район російські війська окупували наприкінці лютого 2022 року.



