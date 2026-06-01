«Від Луганщини до Криму». Українські удари середньої дальності порушують логістику РФ – ISW

Українська кампанія ударів середньої дальності по російських наземних лініях сполучення порушує роботу російської логістики на всьому театрі військових дій – від окупованої Луганської області до Криму, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Протягом останніх кількох місяців українські війська значно активізували удари середньої дальності по російських об’єктах логістики на всьому театрі військових дій, що спричиняє ланцюгові наслідки на полі бою і гальмує просування російських військ. Останніми тижнями ці удари створювали логістичні проблеми для російських військ на всій території південної України, а зараз вони також впливають на російську логістику в окупованій Луганській області», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають аналітики, російські «військові блогери» підтвердили, що українські удари створюють логістичні проблеми для російських військ на всьому театрі військових дій, зокрема, заявляючи про значний дефіцит пального і серйозно ускладнену ротацію російського персоналу і постачання боєприпасів на всій окупованій території Донецької й Луганської областей.

В ISW звернули увагу на те, що протягом останніх тижнів українські сили продемонстрували розширення масштабів своєї операції, завдаючи ударів уздовж автомагістралей М-03 «Слов’янськ – Бахмут», М-14 і М-30 «Луганськ – Донецьк».

«Нещодавні удари України по основних російських лініях постачання і комунікацій змусили російських окупантів ввести обмеження на автомагістралі М-14 – головному сухопутному шляху, що з’єднує окупований Крим із Росією. Українські сили ефективно розширюють зону активності безпілотників від середньої дальності до лінії фронту, що порушує здатність Росії транспортувати персонал на передову, забезпечувати і підтримувати позиції на передовій, а також проводити тактику проникнення, на яку російські сили покладалися для просування протягом останніх кількох місяців», – йдеться у звіті.

Міністр оборони України Михайло Федоров 27 травня заявив, що Україна розпочинає «логістичний локдаун» російських військ, розширюючи свою кампанію ударів середньої дальності проти російських логістичних і постачальних ліній.

Читайте також: Hornet і «таємні дрони»: Сили оборони тепер вибивають логістику РФ в окупації аж до Маріуполя

Федоров додав, що протягом останніх місяців українські війська вчетверо збільшили ураження російської логістики, складів, техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. При цьому міністр вказав на закономірність: знищення російської логістики призводить до зменшення кількості штурмових дій на лінії бойового зіткнення.

В оприлюдненому напередодні інтерв’ю CBS News президент Володимир Зеленський заявив, що зараз сили РФ не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ЗСУ звільняють.



«Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію. І я думаю, що він зростає, тиск санкцій – не скасовувати їх, а запроваджувати більше», – додав президент.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.