Зеленський: до зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву

До початку зими потрібно знайти шлях для переговорів з РФ, але це залежить від тиску на Москву, вважає президент України Володимир Зеленський.

«Починаючи з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на полі бою. У січні 2026 року я сказав нашим американським партнерам: «Вважаю, що є вікно для переговорів, бо щомісяця Росія втрачатиме все більше і більше своїх військ»… Тепер вони почали атакувати нас масованими ракетними атаками, і знову ж таки, головна причина полягає в тому, що вони починають програвати на полі бою», – заявив він в інтерв’ю CBS News.



За словами Зеленського, зараз сили РФ не можуть окупувати за місяць більше території, ніж ЗСУ звільняють.



«Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію. І я думаю, що він зростає, тиск санкцій – не скасовувати їх, а запроваджувати більше», – додав президент.

Минулого тижня після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що президент говорив про перспективи завершення гарячої фази війни.

«Левова частка часу була присвячена перспективі завершення гарячої фази війни. Президент зазначив, що до листопада розглядається можливість, за умови надання гарантій безпеки, завершити гарячу фазу», – написала вона.

21 травня американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що українські сили повертають собі тактичну ініціативу на різних ділянках лінії фронту.

Перед тим міністр оборони Михайло Федоров на зустрічі з журналістами заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).



