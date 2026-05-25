Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»

Президент України Володимир Зеленський провів «важливу» зустріч з фракцією «Слуга народу», повідомив у телеграмі очільник фракції Давид Арахамія.



За його словами, на засіданні були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший віцеспікер Олександр Корнієнко, керівник Офісу президента Кирило Буданов та прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



Арахамія заявив, що відбулася «відверта розмова» про війну, виклики для економіки та головне завдання держави на найближчий період.



«Усі розуміють: наступні 6 місяців мають стати часом максимальної концентрації та стабілізації роботи країни. Наш пріоритет — забезпечити стійкість державних інституцій, підтримку армії, своєчасні виплати людям, роботу енергетики, економіки та місцевого самоврядування. Також маємо продовжувати робити кроки, які наближають нас до вступу в ЄС», – написав він у телеграмі.

Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сьогодні з прем’єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості обговорили «пріоритети на ці тижні, на найближчий час».



За даними депутата від фракції «Голос» Ярослава Желізняка, під час зустрічі не розглядались кадрові питання, ніхто «не питав про Династію, Міндіча та Єрмака».



«На зустрічі з депутатами президент в черговий раз озвучив чергову дату теоретичного завершення війни. Я думав її написати…. Але враховуючи, що на кожній зустрічі кожен раз це звучало і кожен раз не співпадало з реальністю, то і немає сенсу. Цього разу це листопад 2026-го… хоча навіть присутні не дуже в це повірили. На жаль», – написав він у телеграмі.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із представниками парламентської фракції партії «Слуга народу», під час якої, зокрема, обговорили «ключові питання» порядку денного у Верховній Раді.