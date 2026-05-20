Зеленський провів зустріч із представниками «Слуги народу», обговорили «ключові питання»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із представниками парламентської фракції партії «Слуга народу», під час якої, зокрема, обговорили «ключові питання» порядку денного у Верховній Раді.

«Зустріч із представниками фракції монобільшості в українському парламенті. Хороша розмова, дуже змістовна. Готуємося до засідань. Обговорили ключові питання, які зараз є на порядку денному в парламенті. Те, що потрібно для стійкості нашої держави й для руху України у Євросоюз», – написав він у телеграмі, подякувавши депутатам «за конструктив».

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Желізняк заявив, що у понеділок, перед пленарним тижнем, фракція коаліції має провести своє засідання разом з премʼєром та президентом. За його даними, на цій зустрічі депутати, можливо, обговорять і кадрові питання – зокрема, заміну міністра освіти та призначення міністра юстиції.

Крім того, Железняк стверджує, що плануються окремі зустрічі президента з представниками інших фракцій, в тому числі опозиційних.



