Реформа армії від Сирського: депутати спрогнозували, чи реально ухвалити її в червні

Народні депутати України в ефірі Радіо Свобода 20 травня висловили свої прогнози, чи реально ухвалити законопроєкт із реформою армії до кінця червня. Саме такі дати впровадження реформи озвучував раніше президент України Володимир Зеленський.

Народний депутат фракції «Слуга Народу» Федір Веніславський вважає, що вкластися в такі дедлайни реально, якщо Міністерство оборони через Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради реформу до кінця травня.





«Якщо він не буде великим і не буде сенситивним, в принципі, ми можемо його ухвалити і в першому читанні, і в цілому. Якщо будуть поправки, то гіпотетично також до кінця червня ми можемо його ухвалити», – зазначає Веніславський.

Водночас народна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун вважає, що технічно ухвалити сам законопроєкт до кінця червня реально, проте реформа передбачає також багато додаткової роботи. Таким чином саме реалізація закону може зайняти мінімум місяць.

«Навіть якщо закон приймуть в червні, в липні тоді будуть розробляти підзаконку, формати контрактів і так далі. А потім по кожному конкретному військовослужбовцю будуть прийматися рішення», – уточнила Совсун.

На це Веніславський також уточнив, що законопроєкт буде необхідний саме для змін правил звільнення зі служби, а інші складові реформи армії можна впровадити через підзаконні акти та перепідписання контрактів:

«Механізм переукладання контрактів, він може запрацювати досить швидко. А коли ми говоримо про підстави звільнення з військової служби, то тут повністю погоджуюсь з Інною, що, напевне, в червні конкретних можливостей звільнитися з військової служби очікувати точно не варто і, напевне, і в липні також не варто».

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що українське командування розпочинає реформу армії, перші результати якої мають бути вже в червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення.