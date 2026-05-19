Сирський заявив, що у ЗСУ можуть запровадити контракти на 6-9 місяців

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що в армії готують нові формати контрактів, серед них короткострокові на 6-9 місяців. Про це він сказав в інтерв’ю Мілітарному.

«Це скоріш за все, остаточні терміни. Ті, які військові обговорювали, а ми враховували різне бачення, різні підходи. Наприклад, запровадження так званого короткого контракту – 6-9 місяців для тих військовослужбовців, які звільнилися в результаті поранень, але мають бажання заключити такий контракт», – сказав він.

Сирський підтвердив інформацію про можливу появу 10-місячного контракту для військовослужбовців, які вже перебувають у війську.

А для добровольців-новобранців, за його словами, планують запровадити контракти терміном на два роки та більше.

«(Для тих, хто не хоче укладати контракт, – ред.) – просто мобілізація. Особливість в тому, що всі отримують одинакові рівні грошового забезпечення і додаткові надбавки», – підсумував Сирський.

За його словами, мінімальний рівень грошового забезпечення буде 30 тисяч гривень, а далі доплати – насамперед для тих військових, які беруть участь в активних бойових діях.

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що українське командування розпочинає реформу армії, перші результати якої мають бути вже в червні, зокрема у сфері фінансового забезпечення