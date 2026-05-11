Піхотинцю – 400 тисяч. Як заохочуватимуть військовозобов'язаних?

Терміни служби, виплати, контракти. ТЦК ліквідують? | Свобода Live

Нові мотиваційні умови для військових: за даними Радіо Свобода, бригади вже отримують документи для ознайомлення. Нововведення мають запрацювати в межах запланованої реформи армії.

Що відомо про грошові винагороди для військовослужбовців?

Якими будуть нові контракти?

Чіткі терміни служби передбачені?

Чи вдасться мотивувати більше людей на службу в армії? Що відомо про заплановані зміни і наскільки це змінить підхід до мобілізації?

Що буде із ТЦК і чи зменшить це кількість конфліктів із цивільними?

Що думають у ТЦК про методи мобілізації?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Українське командування розпочинає реформу армії, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, ключові напрямки реформи погодили в квітні – військове командування та уряд «визначили формулу змін»:

«Зараз, у травні, відбудеться погодження всіх ключових деталей. У червні реформа стартує, і вже в червні повинні бути перші результати, зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів Сил оборони України»

Зеленський назвав основні напрямки реформи. Зокрема, поставлене завдання «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості.

На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Мінімальний рівень, за словами Зеленського, має бути щонайменше 30 тисяч гривень для тилових посад , для бойових позицій – більше в рази.

«Друге: особлива увага – піхотинцям . Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань », – повідомив голова держави.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом та управління людьми.

За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби.

Сергій Рудик, народний депутат України, член депутатської групи «Партія за майбутнє», в ефірі Свобода Live критикує дії влади, але водночас висловлює сподівання, що гроші на підвищення зарплати військовослужбовцям знайдуть:

«Грошей в бюджеті немає. Але, судячи з того, що на минулому тижні комітет з правової політики в неймовірно авральному форматі був скликаний посеред тижня і було проголосовано підвищення заробітних плат для поліцейських, я розумію, що для військових теж знайдуть. Тому що на сьогоднішній день мінімалка у поліцейських патрульних 25 тисяч гривень, а мінімалка для солдат, ви знаєте, в тилу 20 тисяч грн. Я думаю, що треба бути повним дебілом дати в цій ситуації надбавку для поліцейських і не дати її для військовослужбовців»