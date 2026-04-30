Обмеження часу «на нулі» і обов'язкова ротація. Що змінить наказ Сирського?

Ротації на нулі, мобілізація, СЗЧ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї:

« Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією) , яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій і наявних сил і засобів»

Сирський додав, що наказ визначає як обов’язкові вимоги проходження медичного огляду й надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення (поповнення запасів) боєприпасами і продовольством військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на позиціях.

« Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення – невідворотна відповідальність , відповідно до чинного законодавства і статутів ЗСУ. Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї»

Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України вважає, що така ініціатива не є поганою, але «інколи деякі укази легше видати, ніж виконати» . На його думку, яку він висловив в ефірі програми Свобода Live, важливо, що цей наказ «взбодрить» деяких командирів, які халатно ставляться до забезпечення своїх бійців» . Але наголошує, що «це комплексне питання, яке не вирішиться регуляторно, забороною чи якимось наказом» .

Командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади Руслан Габінет в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що військові змушені тримати позиції сотні днів без ротації через брак особового складу і масове застосування БпЛА, які забезпечують постійний контроль поля бою.

Стрілянина по ТЦК на Рівненщині: що відомо?

На Рівненщині поліцейські розшукують чоловіка, який, за даними місцевої поліції, відкрив вогонь по військових ТЦК та правоохоронцях.

Місцевий ТЦК повідомив про напад на своїх працівників. В орієнтуванні вказують, що чоловік нібито перебуває у СЗЧ. Триває спецоперація.

Поліція повідомляє, що 29 квітня в селі Верба Дубенського району 48-річний чоловік відкрив вогонь у бік військовослужбовців групи оповіщення та поліцейського офіцера громади, після чого зник з місця події. Один військовий і правоохоронець зазнали поранень.

Триває спецоперація із затримання зловмисника, який «може бути озброєним».

