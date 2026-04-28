Броні буде менше? Що означатиме мобілізація по-новому

Мобілізація: як далеко піде влада? Бронювання, примус, ТЦК

Які нові рішення напрацював міністр Федоров? Якою буде мобілізація? Підхід буде жорсткішим?

Зарплати військовим переглянуть? Мобілізаційний вік знизять?

Що буде із бронюванням? Систему переглянуть? Як відреагує бізнес і які ризики можуть з’явитися?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

Про бронювання: які недоліки є зараз, і які ризики для бізнесу можуть бути у майбутньому?

Юрій Бутусов, командир взводу 13-ї бригади НГУ «Хартія» каже, що держава має змінити підхід до обліку, адже через ці недоліки немає справедливого бронювання:

«Відсутність системи обліку дозволяє будь-якому бізнесу, зацікавленій особі знаходити свої варіанти для бронювання необхідних людей. Це не є погано, люди користуються тими шпаринами, які спеціально створила держава »

Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації зазначає, що якщо держава у майбутньому дійсно буде переглядати систему бронювання, то це може створити турбулентність для економіки. Проте зміни мають врахувати питання справедливості у бронюванні:

«Тут треба зрозуміти і повернутися до того, щоб ці нові правила і нові умови для бронювання були справедливими і рівними для всіх»

Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group звертає увагу, що скасувати бронювання для усіх підприємств, крім військового виробництва нереально:

« Ми не можемо зупинити економіку саме тому, що український бізнес фінансує оборону країни . Нагадаю, поки наші міжнародні партнери не фінансують Збройні Сили. Ми це робимо за рахунок наший податків. Зупиняти економіку неможливо»

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив підсумки перших трьох місяців його роботи на посаді. Він назвав 30-ть головних досягнень, серед яких зокрема такі:

Михайло Федоров також нагадав, що завданням від президента України є максимальна швидка трансформація системи, що «пришвидшить зупинку ворога в небі та на землі й виснажить його економіку».

А для цього, серед іншого, необхідні зміни у мобілізації?