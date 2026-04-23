ДБР: двох співробітників київських ТЦК судитимуть через смерть мобілізованого

Державне бюро розслідувань розслідує загибель чоловіка під час перевезення мобілізованих минулого року – про це пресслужба бюро заявила 23 квітня.

Співробітники ДБР, за повідомленням, завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та солдата Шевченківського районного ТЦК Києва, «причетних до смерті чоловіка під час перевезення мобілізованих».





Обвинувальний акт у справі скерували до суду.

За даними слідства, в травні 2025 року працівники ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних областях до Києва. Серед них був житель столиці, який мав проблеми зі здоров’ям. Між ним і військовослужбовцями в дорозі виник конфлікт.

«Солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, завдавши тілесних ушкоджень. Заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який відповідав за перевезення, не зупинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість. Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть», – йдеться в повідомленні.

Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану. Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що спричинило тяжкі наслідки.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.