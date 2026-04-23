СБУ: спецслужби РФ планували здійснити теракти у 2 українських школах

Служба безпеки України повідомляє, що разом із Національною поліцією запобігла «серії кривавих терактів» у школах в Кіровоградській й Одеській областях, які російські спецслужби планували здійснити за допомогою завербованих школярів.

«За результатами дій на випередження викрито двох місцевих школярів, які на замовлення РФ мали підірвати свої ліцеї і розстріляти однокласників із вогнепальної зброї. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували обох неповнолітніх через групи в Телеграмі й ТікТоку, які рашисти використовують для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність», – йдеться в повідомленні.

У СБУ кажуть, що російські спецслужбісти, вербуючи юнаків, маніпулювали темами досягнення «справедливої мети», захисту родичів від розправи, «покарання винних», які ображали їх у школі, а також підштовхували підлітків не лише до терактів, а й до вчинення самогубств після них.

«Задокументовано, як 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від куратора з РФ на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Готову вибухівку юнак мав принести до свого навчального закладу і підірвати під час перерви між уроками. Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда й мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих», – кажуть у Службі безпеки.

На Одещині місцевого учня викрили на етапі його вербування російськими спецслужбами, йдеться в повідомленні.

«Встановлено, що російські спецслужбісти планували відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю і мисливським ножем. За матеріалами провадження, цю зброю юнак мав використати для масового вбивства учнів свого ліцею», – зазначили в СБУ.

За повідомленням, 15-річному фігуранту з Кіровоградщини повідомили про підозру за статтею «підготовка до теракту», йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває.

Читайте також: СБУ заявила про затримання неповнолітнього, який готував два вибухи біля поліції в Кременчуку

Нещодавно в поліції повідомили, що учня, який раніше цього місяця почав стрілянину в школі на Закарпатті, завербували російські спецслужби під час онлайн-гри. Правоохоронці нагадують, що це сталося у Чопі – учень 9-го класу під час уроку здійснив кілька пострілів із пістолета, унаслідок чого був поранений його однокласник.

У поліції також повідомили про інший випадок: на Тячівщині 15-річний підліток планував напад на навчальний заклад із ножем і мав намір транслювати свої дії у прямому ефірі – його затримали під час спроби проникнення на територію школи.

Зазначається, що в обох випадках все починалося зі знайомства в онлайн-іграх і подальшого спілкування.

«Ворог цілеспрямовано працює з найуразливішою аудиторією – неповнолітніми. Використовує приховані методи впливу через середовища, де діти почуваються в безпеці – соціальні мережі й онлайн-ігри», – заявив керівник закарпатської поліції Ярослав Колесник.

У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.