СБУ заявила про затримання неповнолітнього, який готував два вибухи біля поліції в Кременчуку

Служба безпеки України заявила про затримання неповнолітнього, який на замовлення РФ готував одразу два вибухи в Кременчуку на Полтавщині.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба СБУ, він заклав біля місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої (СВП) з дистанційною активацією.

За даними слідства, спочатку сили РФ мали підірвати одну з вибухівок у ніч на 17 квітня цього року, а після прибуття на місце події екстрених служб планували активувати другу бомбу, закладену поблизу.

У СБУ заявили про затримання агента «на гарячому» після закладки СВП – йдеться про 17-річного учня місцевого ліцею, який потрапив до уваги окупантів, коли шукав «легкі заробітки» в телеграм-каналах.

Як повідомляють у відомстві, після вербування він за інструкцією сил РФ придбав складові для двох вибухівок та власноруч зібрав їх в орендованому гаражі, гроші на все це він отримав він свого куратора з РФ, погодивши з ним локацію для теракту, агент вирушив туди вночі, щоб закласти вибухові пристрої без свідків.

Слідчі СБУ повідомили 17-річному хлопцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Він перебуває під вартою.

Раніше цього місяця у Броварах на Київщині пролунав вибух, який правоохоронці кваліфікували як теракт. 16 квітня суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою – йдеться про 23-річного виконавця вибуху, жителя міста Бровари та 17-річного організатора, жителя Чернівецької області.

У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.