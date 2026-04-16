Теракт в Броварах: суд взяв підозрюваних під варту

Соломʼянський суд міста Києва обрав для підозрюваних у вивченні теракту в Броварах запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Йдеться про 23-річного виконавця вибуху, жителя міста Бровари та 17-річного організатора, жителя Чернівецької області.

Правоохоронці повідомили про їх затримання 14 квітня. У прокуратурі стверджують, що під час обшуків у них вилучені докази підривної діяльності, зокрема: телефони, сім-карти мобільних операторів, компоненти вибухівки, електросірники, за наявною наразі інформацією, затримані діяли на замовлення російських спецслужб за грошову винагороду.

За даними слідства, у Броварах на Київщині 13 квітня близько 22:00 стався вибух біля одного з приватних будинків. У цей момент поряд перебував 36-річний чоловік, який зазнав легких ушкоджень.



Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру за фактом вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.