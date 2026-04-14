Теракт в Броварах: прокуратура повідомила, що серед затриманих є неповнолітній

Прокуратура підтвердила затримання двох людей, ймовірно, причетних до вибуху, який стався пізно ввечері 13 квітня у Броварах на Київщині.



Правоохоронці заявили, що затримали 23-річного місцевого жителя, який відповідав за онлайн-звʼязок, а безпосереднього виконавця, який заклав вибухівку, 17-річного жителя Чернівецької області затримали на вокзалі на Вінниччині, звідки він збирався виїхати за кордон.

У прокуратурі стверджують, що під час обшуків у них вилучені докази підривної діяльності, зокрема: телефони, сім-карти мобільних операторів, компоненти вибухівки, електросірники, за наявною наразі інформацією, затримані діяли на замовлення російських спецслужб за грошову винагороду.



Встановлюється повне коло інших можливих причетних осіб та мотиви вчинення злочину.

За даними слідства, у Броварах на Київщині 13 квітня близько 22:00 стався вибух біля одного з приватних будинків. У цей момент поряд перебував 36-річний чоловік, який зазнав легких ушкоджень.

У прокуратурі повідомили, що вибухівку було розміщено біля паркану, та приведено у дію за допомогою телефонного дзвінка. За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України).

У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.



