Поліція: на Закарпатті учень під час уроку дістав пістолет та вистрілив в однокласника

На Закарпатті учень під час уроку дістав пістолет та вистрілив у свого однокласника, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Це сталося в одному з навчальних закладів Ужгородського району.

За даними поліції, учень 9-го класу раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника. Після цього хлопець втік у невідомому напрямку.

Патрульні поліцейські затримали хлопця. Пістолет вилучили – попередньо, травматичний. На місці події працюють наряди поліції.

Слідчі та ювенальні поліцейські зʼясовують всі обставини, зокрема, як в руки неповнолітнього потрапила зброя. Вирішується питання правової кваліфікації події.



