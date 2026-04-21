Поліція: учня, який стріляв в школі на Закарпатті, завербували російські спецслужби під час онлайн-гри

Учня, який минулого тижня почав стрілянину в закарпатській школі, завербували російські спецслужби під час онлайн-гри, повідомляє поліція.

Правоохоронці нагадують, що це сталося у Чопі – учень 9 класу під час уроку здійснив кілька пострілів із пістолета, унаслідок чого було поранено його однокласника.

У поліції також повідомили про інший випадок: на Тячівщині 15-річний підліток планував напад на навчальний заклад із ножем та мав намір транслювати свої дії у прямому ефірі – його затримали під час спроби проникнення на територію школи.

Зазначається, що в обох випадках все починалося зі знайомства в онлайн-іграх та подальшого спілкування.

«Ворог цілеспрямовано працює з найуразливішою аудиторією – неповнолітніми. Використовує приховані методи впливу через середовища, де діти почуваються в безпеці – соціальні мережі та онлайн-ігри», – заявив керівник закарпатської поліції Ярослав Колесник.

У СБУ раніше повідомляли, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» в жовтні 2024 року виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.



