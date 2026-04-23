Викрадення людини та розбій: суд в Одесі взяв під варту чотирьох співробітників РТЦК та правоохоронця

Хаджибейський районний суд Одеси обрав запобіжні заходи для всіх фігурантів справи щодо викрадення людини працівниками ТЦК.

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, суд взяв під варту без права внесення застави всіх п’ятьох підозрюваних – 26-річного, 28-річного, 32-річного та 40-річного співробітників РТЦК та СП, а також 45-річного правоохоронця.

Їх підозрюють у позбавленні волі людини та розбійному нападі, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 21 квітня в Одесі четверо працівників РТЦК та правоохоронець викрали чоловіка на вулиці Прохоровській – його силоміць посадили до автобуса та возили містом. Під час незаконного утримання до нього застосовували фізичний і психологічний тиск, погрожували розправою, били та вимагали 30 тисяч доларів США.



У ході спецоперації співробітники СБУ їх затримали, заявивши про нейтралізацію в Одесі організованого злочинного угруповання.

Як заявили в СБУ, фігуранти діяли за «наводкою» жителя регіону, який проходив службу в ТЦК – він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху, а далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці. У СБУ кажуть, що «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому автомобілі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.

Після цих повідомлень у Сухопутних військах ЗСУ повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК Одеси. Також у ЗСУ заявили про початок службово розслідування.



