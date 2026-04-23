Затримання представників ТЦК в Одесі за підозрою у вимаганні: суд взяв під варту одного з фігурантів

Хаджибейський районний суд Одеси розглянув клопотання щодо обрання запобіжного заходу одному з підозрюваних у справі про вимагання грошей працівниками ТЦК.

Всього у справі п’ятеро підозрюваних – четверо працівників ТЦК і один поліцейський.

Прокуратура просила суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сторона обвинувачення наполягає, що зібрано достатньо доказів у справі.

Адвокат просив запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою, адже у працівника ТЦК є маленька дитина.

Під час спілкування з журналістами підозрюваний відкинув звинувачення у побитті людей і вимаганні грошей. Винним він себе не вважає.

Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

21 квітня місцеве видання «Думська» писало, що в Одесі під час спецоперації СБУ затримали співробітників груп оповіщення Пересипського РТЦК та дільничного поліцейського. Затримання супроводжувалося погонею та стріляниною.

За даними джерел видання, група співробітників ТЦК разом із дільничним вимагала 30 тисяч доларів у колишнього військового, який мав офіційну відстрочку. Чоловіка силоміць затягли у мікроавтобус та погрожували зброєю.

У Службі безпеки України підтвердили затримання в Одесі представників ТЦК та СП, які підозрюються у вимаганні коштів.

За даними слідства, фігуранти діяли за «наводкою» жителя регіону, який проходив службу в ТЦК – він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху, а далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах. У СБУ кажуть, що «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому автомобілі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.



Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Після цих повідомлень у Сухопутних військах ЗСУ повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК Одеси. Також у ЗСУ заявили про початок службово розслідування.