ТЦК: відкуп поставили на потік? СБУ «накрила» схему в Одесі: викриття чи розбірки?

У Службі безпеки розповіли деталі затримання працівників територіальних центрів комплектування в Одесі. За даними СБУ, йшлося про вимагання грошей у громадян, насильство та погрози відправити у «штурмовики».

За даними слідства, «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому автомобілі ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць.



Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання «на гарячому» , коли вони викрали ще одного місцевого жителя та «вибивали» з нього гроші, йдеться далі.

У спецслужбі додають, що під час затримання фігуранти чинили фізичний спротив правоохоронцям, тому спецпризначенці СБУ задіяли зброю, стріляючи по колесах авто, на якому намагалися втекти учасники угруповання.

За даними слідства, фігуранти діяли за «наводкою» жителя регіону, який проходив службу в ТЦК – саме він підшукував потенційних жертв, дізнавався про їхнє матеріальне становище та маршрути руху, а далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах.

Для рейдів вони використовували два службових мультівени: в одному – тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо, додають у СБУ.

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що співпрацюють з уповноваженими правоохоронцями.

« Будь-які порушення закону в лавах Збройних сил України є неприпустимими , а системне очищення структури від осіб, які дискредитують службу, є нашим пріоритетом», – мовиться у заяві.

Раніше місцеве видання «Думська» писало, що в Одесі під час спецоперації СБУ затримали співробітників груп оповіщення Пересипського РТЦК та дільничного поліцейського. Затримання супроводжувалося погонею та стріляниною. За даними джерел видання, група співробітників ТЦК разом із дільничним вимагала 30 тисяч доларів у колишнього військового, який мав офіційну відстрочку. Чоловіка силоміць затягли у мікроавтобус та погрожували зброєю. У затриманих під час обшуків вилучили біти, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили про відсторонення керівників двох ТЦК (Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Пересипського районного ТЦК Одеси) і службове розслідування.

Наразі всім затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

