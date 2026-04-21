Після затримань в Одесі у ЗСУ заявили про відсторонення керівників Одеського обласного ТЦК і Пересипського РТЦК

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили про відсторонення від виконання службових обов’язків керівництва Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також начальника Пересипського районного ТЦК Одеси. Це сталося після появи повідомлень про затримання працівниками управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України військовослужбовців груп оповіщення цього РТЦК.

За даними Сухопутних військ, через це затримання розпочали службове розслідування, а начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ доручили його провести.

У ЗСУ наголосили, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку.

Як пише місцеве видання «Думська», в Одесі під час спецоперації СБУ затримали співробітників груп оповіщення Пересипського РТЦК та дільничного поліцейського. Затримання супроводжувалося погонею та стріляниною.

За даними джерел видання, група співробітників ТЦК разом із дільничним вимагала 30 тисяч доларів у колишнього військового, який мав офіційну відстрочку. Чоловіка силоміць затягли у мікроавтобус та погрожували зброєю. У затриманих під час обшуків вилучили біти, кастети, ножі та незареєстровану вогнепальну зброю.

У СБУ наразі це затримання не коментували.



