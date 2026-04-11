Волинський ТЦК: підлітки напали на військових центру під час перевірки документів у Луцьку

Військовослужбовці територіального центру комплектування мали конфлікт із підлітками в Луцьку через перешкоджання перевірці військово-облікових документів, повідомляє пресслужба ТЦК 11 квітня.

За повідомленням, військові центру виявили двох громадян призовного віку під час заходів оповіщення в суботу. Один із чоловіків надав підтвердження права на відстрочку від призову, інший на вимогу пред’явити військово-облікові документи не відреагував, намагався «уникнути спілкування» та втекти.

«Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно – вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів», – повідомляє пресслужба.





ТЦК додає, що військовослужбовці у відповідь на протиправні дії та перешкоджання виконанню службових обов’язків мусили «відреагувати та припинити агресивну поведінку».

З’ясувалося, що чоловік, через якого сталася сутичка, є жителем Вінниці, придатний до військової служби та підлягає призову під час мобілізації. Його доставили до ТЦК для актуалізації військово-облікових даних та проходження ВЛК.

За даними центру, нападників на групу оповіщення розшукують правоохоронці, які нададуть їхнім діям правову оцінку.

«Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, як і будь-які прояви агресії чи фізичного впливу стосовно військовослужбовців, є грубим порушенням закону. Незалежно від віку, такі дії не залишаться без належної правової оцінки та тягнуть за собою кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України», – йдеться в заяві.

Поліція Волинської області наразі публічно не коментувала інцидент.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.