У Харкові військовий ТЦК зазнав поранення ножем

У Харкові 6 квітня під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних військовий ТЦК зазнав нападу і був поранений, повідомив обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.

«У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт і був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

За даними ТЦК, підозрюваний у нападі втік, але його розшукали й затримали представники Нацполіції.

«Нагадуємо, військовослужбовці, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних – це посадові особи, які виконують службові обов’язки у воєнний час. Будь-які спроби перешкоджання оповіщенню, образи, опір, напад – матимуть неминучі наслідки, правопорушники нестимуть відповідну адміністративну чи кримінальну відповідальність», – наголосили в ТЦК.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.