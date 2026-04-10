У Міноборони анонсували зміну механізму, щоб унеможливити помилки ТЦК із «розшуком» жінок

Міністерство оборони України повідомило, що вирішило питання статусу «в розшуку» для жінок у застосунку Резерв+, й анонсувало зміну механізму, щоб «унеможливити вплив людського фактора на майбутнє».

«Воно виникло через технічну помилку в одному з районних ТЦК – жінок поставили на військовий облік помилково. Знайшли 32 таких випадки. Зі всіх знято статус «в розшуку» ще два тижні тому. Штрафів ніхто не накладав – для цього не було причин», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, із загального військового обліку жінок, які помилково туди потрапили, знімуть до кінця квітня.

Раніше цього місяця в Міноборони на запит Радіо Свобода повідомили, що до помилкового перебування жінок на військовому обліку й у статусі «в розшуку» (зокрема в одному з районних ТЦК у Харкові) могли призвести зміни в законодавстві, а також технічні й людські фактори.

Нещодавно розголосу набули випадки, коли жінки з різних українських міст, різного віку і соціального статусу виявили себе на військовому обліку, на який вони самі не ставали і не мають ані відповідної освіти, ані спеціальності. Таких історій – десятки, повідомляла програма Радіо Свобода Свобода Live, яка досліджувала це питання. Таке ставалося і з багатодітними жінками, і з жінками, чоловіки яких несуть службу у лавах ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ після цих випадків наголосили, що не готуються до мобілізації жінок і не розробляють ніяких механізмів, спрямованих на це. У командуванні зазначили, що в законодавстві України не відбулося ніяких змін щодо регулювання цього процесу, і жінки можуть долучитися до лав ЗСУ «виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною і фармацевтичною освітою».