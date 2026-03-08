У складі ЗСУ перебуває понад 75 тисяч жінок, «і щороку їх кількість зростає» – Сирський

У складі Збройних сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, із них понад 55 тисяч – військовослужбовиці, «і щороку їх кількість зростає», повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день боротьби за права жінок. І насамперед я хочу привітати жінок, які зі зброєю в руках протистоять російському агресору. Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України – це лише чоловіча справа», – йдеться в повідомленні Сирського у соцмережах.

Він також повідомив, що найвищим званням «Герой України» відзначені пʼять захисниць України, три з них – посмертно.

«За 12 років збройної агресії РФ проти нашої держави 1705 військовослужбовиць Збройних сил України за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу й непохитність у бою відзначені державними нагородами», – додав Сирський.

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.