Понад 1,3 млн учасників голосування в «Дії» за те, щоб залишити 8 березня вихідним – Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підбив підсумки опитування щодо статусу 8 березня у застосунку «Дія».

«Понад 2,1 мільйона українців взяли участь в опитуванні про 8 березня в Дії. Неймовірний результат. Наш рекорд. Більшість проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним – 1,3 млн+ голосів», – написав він у своєму Телеграмі.

Він подякував всім, хто долучається до електронних голосувань.

Також Федоров закликав долучатися до голосування за нову назву Південно-Західної залізниці. Голосування в «Дії» триває до 10 березня.

Читайте також: В Україні запрацював чат-бот ChatGPT. Раніше для України він був заблокований розробником

Опитування щодо доцільності вихідного дня 8-го березня стартувало в застосунку «Дія» 28 лютого.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року). До 1970-х років цей день став одним з найбільших свят в Радянському Союзі і залежних від нього країнах.

В Україні 8 березня вихідний день. Минулого року через воєнний стан цей день був робочим, як і очевидно – цьогоріч.